Бочка пресной воды. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александра Грина многие знают как писателя, который сочинял наивные романтические феерии о любви и алых парусах. А ведь в его жизни хватало совсем другой романтики – суровой, жестокой, порой смертельно опасной. Он служил матросом и чуть не погиб во время шторма, он работал лесорубом и добывал золото. Пять раз Грина арестовывали и сажали в тюрьму за революционную пропаганду, в конце концов, сослали на Урал, но он сбежал и с поддельным паспортом вернулся в Москву. Литературные эксперименты Грина также были обширны. Мистика, юмор, психологические триллеры, магический реализм, сюрреализм… Этот сборник удивит многих ценителей фантастической и приключенческой литературы. Юрий Олеша писал о Грине: «Иногда говорят, что его творчество представляет собой подражание Эдгару По, Амброзу Бирсу, Герберту Уэллсу. Как можно подражать выдумке? Ведь надо же выдумать! Грин не подражает им, он им равен. Он так же уникален, как они. Никакая похвала не кажется достаточной, когда оцениваешь его выдумку».



Бочка пресной воды слушать на видеосервисе Wink.