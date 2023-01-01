Блондинка и серый волк. Марианна Красовская,Нани Кроноцкая (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Блондинка и серый волк» – роман Марианны Красовской и Нани Кроноцкой, жанр попаданцы, юмористическое фэнтези, любовное фэнтези. Ошибка при проведении рискованного эксперимента переносит прекрасную девушку в сказочный мир. И какая же ждет ее сказка? Про Красную шапочку ли, про бабу Ягу, или вовсе – про Синюю Бороду? Путь домой будет трудным, впереди ждут приключения и выполнение сложных условий древнего ритуала. Сильная, смелая, не склонная к сентиментальностям Агата идет к своей цели. Только вот… ей предстоит испытать сложные чувства и подарить драгоценный подарок. Кому? Кто там ей под руку попадется? Кажется, серый волк. Остается ему посочувствовать.



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