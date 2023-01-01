Блокчейн. Схема новой экономики. Мелани Свон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. В их числе: финансы и экономика операции с материальными и нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях и организациях смешанного типа. По сути, блокчейн – это новая организационная парадигма для координации любого вида человеческой деятельности. Возможно даже, что это наше будущее, о котором полезно узнать уже сегодня. Книга адресована тем, кто интересуется финансовыми инструментами и технологическими инновациями, в частности криптотехнологиями.



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