WinkАудиокнигиБлизится утро. Сергей Лукьяненко
Близится утро. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Русская литература, Фэнтези1059 мин12+
Сюжет
Сергей Лукьяненко – фантаст №1 в России, его фантастика – увлекательно-живая и щемяще-горькая, она задевает не только воображение, но и душу. "Близится утро" – продолжение сказания о мире, в который две тысячи лет назад пришел Искупитель. Сказания о Маркусе, владеющем силою Слова, способн�ого изменить судьбу этого мира. Ибо в нем вновь пришел к людям Искупитель. В нем – или с ним… «Близится утро», которое не оставит равнодушным никого…
Близится утро слушать на видеосервисе Wink.