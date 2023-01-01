Близится утро. Сергей Лукьяненко
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Близится утро. Сергей Лукьяненко

Близится утро. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Фэнтези1059 мин12+

Сюжет

Сергей Лукьяненко – фантаст №1 в России, его фантастика – увлекательно-живая и щемяще-горькая, она задевает не только воображение, но и душу. "Близится утро" – продолжение сказания о мире, в который две тысячи лет назад пришел Искупитель. Сказания о Маркусе, владеющем силою Слова, способного изменить судьбу этого мира. Ибо в нем вновь пришел к людям Искупитель. В нем – или с ним… «Близится утро», которое не оставит равнодушным никого…

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