Блистающий мир. Александр Грин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Грин – один из ярчайших русских писателей, относивший себя к символистам. Он прожил непростую, полную борьбы и терзаний жизнь, что нашло отражение в его творчестве и выкристаллизовалось в необычный, возвышенный, красивый и романтичный стиль. «Блистающий мир» – наверное, одна из ярч�айших работ Грина, где вымысел пересекается с правдой, где добро ходит бок о бок со злом, где вещи кажущиеся на первый взгляд вымыслом и фантазией при более внимательном рассмотрении оказываются аллегориями проявлений высоких людских стремлений – желаниями и мечтами о вечном счастье, воспарении над всем земным и суетным, бесконечной и чистой любви.



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