Блеснем латынью: Крылатые фразы по-латыни и по-русски. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Даже если Вы никогда не изучали латынь, Вам наверняка знакомы некоторые выражения: «tabula rasa», «persona non grata», «Memento mori», «In vino veritas», «Per aspera ad astra», «Veni, vidi, vici». Прослушав эту аудиокнигу, Вы сможете блеснуть эрудицией, произнести красивый тост, изящно закончить выступление, сделать оригинальную дарственную надпись. Вы узнаете, что думали римляне и греки о жизни и смерти, о добре и зле, об уме и глупости, о войне и мире, об учебе и воспитании, о судьбе и счастье, о желаниях и возможностях человека. В сборник вошли наиболее известные крылатые изречения, пословицы, поговорки и устойчивые выражения, прочитанные на латинском языке. Каждое изречение сопровождается переводом на русский язык, а при необходимости – также подробным комментарием. Для сравнения приводятся похожие русские пословицы и поговорки.



Блеснем латынью: Крылатые фразы по-латыни и по-русски слушать на видеосервисе Wink.