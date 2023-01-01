Блаженные похабы. Культурная история юродства. Сергей Иванов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Увлекательное и захватывающее исследование одного из самых ярких и неоднозначных культурных и социальных феноменов, перешедших Руси в наследство от Византийской империи, – юродства. ЧИТАЕТ АВТОР Кто такие юродивые и почему в Древней Руси их называли похабами? Чем отличается “глупец Христа ради” от обыкновенного сумасшедшего? Почему юродство как институт сложилось на Руси одновременно с самодержавием? Каким было отношение к разыгранному, культурно интерпретированному безумию на Ближнем Востоке и в античной Греции? Можно ли считать юродивыми князя Мышкина или Владимира Жириновского? А Олега Кулика и “Пусси Райот”? Зачем монаху идти в таверну? И ради какой цели, в конце концов, юродствует юродивый? Историк Сергей Иванов, используя фантастическое количество материалов, от древних текстов до современных исследований, дает исчерпывающее, увлекательное и невероятно информативное описание юродства как религиозно-культурного феномена, прослеживая его историю от Византийской империи до Нового времени. Второе, дополненное и переработанное, издание аудиокниги доктора исторических наук РАН, профессора НИУ ВШЭ и СПбГУ, специалиста по истории Византии, писателя и популяризатора науки Сергея Иванова.



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