Благородный идальго Дон-Кихот Ламанчский. Мигель де Сервантес Сааведра (книга, 2020) слушать онлайн

Первая часть гениального творения Сервантеса – романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» – увидела свет в январе 1605-го, вторая часть – в 1615 году. Роман сразу стал чрезвычайно популярен. Дон Кихот и его преданный оруженосец Санчо, Дульсинея и даже Россинант вскоре получили такую известность, что на карнавалах в Испании стали появляться маски, воспроизводившие эти образы романа. Для современников Сервантеса «Дон Кихот» остался популярным развлекательным чтением. Никто не думал искать в этой книге чего-либо иного, кроме осмеяния рыцарских романов. Но уже с XVIII века «Дон Кихот» входит в золотой фонд мировой литературы как одно из ее величайших произведений, а сам «рыцарь печального образа» становится символическим характером, выражающим вечные свойства человеческого духа. ©



Благородный идальго Дон-Кихот Ламанчский слушать на видеосервисе Wink.