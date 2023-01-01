Бизнес с нуля. Советы практика. Василий Лошкарев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта аудиокнига – универсальное руководство, которое поможет вам открыть собственный бизнес, даже если у вас нет опыта и мало денег. Она написана человеком, который был в таком положении и смог решить все вопросы, связанные как с регистрацией и организацией собственного дела, так и с дальнейши�м его развитием. Вам нужно только следовать проверенным на практике советам автора, и вы быстро сможете создать успешное предприятие. Аудиокнига включает в себя все последние изменения в законодательстве. Слушайте, думайте, действуйте!



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