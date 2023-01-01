Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. Оливер Гассман,Каролин Франкенбергер,Микаэла Шик (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Успех компании зависит от выбора наиболее подходящей бизнес-модели. Предложенная в этой книге методология – отличное подспорье как для начинающих компаний, так и для тех, кто хочет перестроить свой бизнес и достигнуть новых высот. Авторы рассказывают о стратегии создания и внедрения инновационных бизнес-моделей, а также о важных этапах и препятствиях на этом пути. Основная часть книги – это 55 шаблонов бизнес-моделей, по которым строится бизнес наиболее успешных современных компаний. Вы найдете подробное описание бизнес-моделей, историю их развития и советы о том, в каких случаях стоит взять на вооружение именно этот шаблон.



Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов слушать на видеосервисе Wink.