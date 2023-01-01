WinkАудиокнигиБизнес как ребенок. Как создать свое дело по любви. Денис Макушенко,Дарья Бирюкова
Бизнес как ребенок. Как создать свое дело по любви. Денис Макушенко,Дарья Бирюкова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Биографии и мемуары313 мин18+
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О книге
Бизнес-роман, в котором элементы биографии успешного предпринимателя переплетаются с художественным вымыслом интеграционного консультанта. В книге дается подробная детальная инструкция по созданию бизнеса. Это захватывающий путь, показывающий, как стать президентом свой жизни и взять ответственность за свою судьбу. Чтобы в одночасье изменить мировоззрение, а за ним – весь свой мир… Книга содержит нецензурную брань.
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