Бизнес как ребенок. Как создать свое дело по любви. Денис Макушенко,Дарья Бирюкова (книга, 2020) слушать онлайн

Бизнес-роман, в котором элементы биографии успешного предпринимателя переплетаются с художественным вымыслом интеграционного консультанта. В книге дается подробная детальная инструкция по созданию бизнеса. Это захватывающий путь, показывающий, как стать президентом свой жизни и взять ответственность за свою судьбу. Чтобы в одночасье изменить мировоззрение, а за ним – весь свой мир… Книга содержит нецензурную брань.



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