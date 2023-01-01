Битва за Лукоморье. Книга I. Вера Камша,Роман Папсуев,Татьяна Андрущенко,Александра Злотницкая,Елена Толоконникова
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Битва за Лукоморье. Книга I. Вера Камша,Роман Папсуев,Татьяна Андрущенко,Александра Злотницкая,Елена Толоконникова

Битва за Лукоморье. Книга I. Вера Камша,Роман Папсуев,Татьяна Андрущенко,Александра Злотницкая,Елена Толоконникова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези949 мин12+
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Сюжет

Могуче и необъятно Мировое Древо Карколист. Великое разнообразие миров, больших и малых, темных и светлых, вплетено в его ветви. И один из них – Белосветье. Срединный и древний мир, полный дивных чудес. Раскинулась в нем привольно земля богатая – Славия, посреди нее – великая Русь, а вокруг – царства-королевства Золотой Цепи, именуемые в народе тридевятыми. Да вот беда – сгущаются над мирной и благополучной Славией тучи, собирается в темных лесах кровожадная нечисть, а коварный враг уже замыслил войну… Уникальный проект «Сказки Старой Руси», созданный в 2015 году художником и писателем Романом Папсуевым, основан на славянском фольклоре, русских народных сказках и былинном эпосе. Знакомые с детства герои перемещены в авторскую фэнтези-вселенную, где их ждет немало подвигов и приключений. Яркий, самобытный мир, родные и при этом новые образы – такого вы еще не видели!

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Фэнтези

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