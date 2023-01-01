Битва свадеб. Лиз Тэлли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман Лиз Тэлли заставит вас по-другому посмотреть на то, каково это – быть женщиной. Яркие и харизматичные герои «Битвы свадеб» не дадут вам заскучать. Вы будете переживать за каждую из женщин. Вам захочется поскорее увидеться с лучшей подругой и сказать ей, как сильно вы дорожите вашей дружбой. Это роман о прощении, решиться на которое сложно, но оно того стоит. Мелани и Теннисон были лучшими подругами, пока на свадьбе Мел не открылся страшный секрет, превративший крепкую дружбу в двадцать лет молчания. Но молчанию суждено прерваться. Дочь Мелани влюбилась в сына Теннисон. Все серьезно. На носу свадьба – не лучшее место встречи заклятых подруг. Дегустация тортов, примерка платьев, схема рассадки гостей… Каждая из женщин по-разному видит главное событие в жизни своего ребенка. Мелани – традиционалистка, ей подавай стиль и элегантность. А Теннисон мечтает превратить свадьбу сына в настоящее шоу. В этой войне участвуют только двое. И вот, наконец, наступает день свадьбы…



Битва свадеб слушать на видеосервисе Wink.