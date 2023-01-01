Биомеханика. Методы восстановления органов и систем. Евгений Блюм (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Цель этой книги – увидеть за внешней оболочкой тела органы и системы жизнеобеспечения, понять, как и при каких условиях они работают надежно и долговечно, а при каких неизбежно и закономерно будут давать сбой. В книге говорится, как без лекарств и операций сохранить и преумножить ресурс здоро�вья. Основополагающий принцип методики направлен на поиск первопричины болезни и восстановление слабых звеньев организма для улучшения качества здоровья и активного долголетия.



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