Биология веры. Как сила убеждений может изменить ваше тело и разум. Брюс Липтон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Бестселлер молекулярного биолога Брюса Липтона радикально меняет традиционное представление о реальности, открывая новые связи между биологией, психологией и духовностью. На основе новейших научных экспериментов, проведенных автором и его коллегами, в книге говорится: клетки не управляют нашей биологией. Напротив, сигналы извне – в том числе, наши негативные и позитивные мысли – ответственны за формирование ДНК. Таким образом, наши тела способны меняться в зависимости от наших привычек и мыслей. Книга представляет собой глубокий синтез самых впечатляющих последних исследований в области механизма работы клеток и квантовой физики. При этом она написана языком, понятным всем. Обновленное издание дополнено новыми научными открытиями, сделанными за последнее десятилетие.



Биология веры слушать на видеосервисе Wink.