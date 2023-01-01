Биология веры. Как сила убеждений может изменить ваше тело и разум. Брюс Липтон. Ключевые идеи книги.
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Биология веры. Как сила убеждений может изменить ваше тело и разум. Брюс Липтон. Ключевые идеи книги.

Биология веры. Как сила убеждений может изменить ваше тело и разум. Брюс Липтон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота28 мин16+

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Сюжет

Брюс Липтон много лет занимался клеточной биологией, стал профессором, но это не сделало его счастливым. Однажды он решил круто изменить свою жизнь и уехал на Карибы. Там он преподавал в медицинской школе, наслаждался природой, занимался исследованием физиологии и поведения клеток. Вдали от суеты Брюс сумел отстраниться от научных догм и понял, что гены — лишь молекулярные «чертежи», которые использует «подрядчик», создающий клетки, ткани и органы. Этот подрядчик — внешняя среда. Она отвечает за работу клетки и организма в целом. Происходящие вокруг события, наши мысли, привычки и действия способны влиять на ДНК, а значит, менять наше тело, здоровье, самочувствие и жизнь в целом. Хотите стать хозяином своего тела, жить долго и счастливо? Слушайте аудиосаммари книги Брюса Липтона «Биология веры».

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