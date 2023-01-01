Биология веры. Как сила убеждений может изменить ваше тело и разум. Брюс Липтон. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Брюс Липтон много лет занимался клеточной биологией, стал профессором, но это не сделало его счастливым. Однажды он решил круто изменить свою жизнь и уехал на Карибы. Там он преподавал в медицинской школе, наслаждался природой, занимался исследованием физиологии и поведения клеток. Вдали от суеты Брюс сумел отстраниться от научных догм и понял, что гены — лишь молекулярные «чертежи», которые использует «подрядчик», создающий клетки, ткани и органы. Этот подрядчик — внешняя среда. Она отвечает за работу клетки и организма в целом. Происходящие вокруг события, наши мысли, привычки и действия способны влиять на ДНК, а значит, менять наше тело, здоровье, самочувствие и жизнь в целом. Хотите стать хозяином своего тела, жить долго и счастливо? Слушайте аудиосаммари книги Брюса Липтона «Биология веры».



Биология веры слушать на видеосервисе Wink.