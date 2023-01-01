WinkАудиокнигиБич Божий. Евгений Замятин
Бич Божий. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения261 мин12+
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Сюжет
Задуманный Замятиным еще в 1919 году как «Замысел об Атилле», этот роман начал писаться весной 1924-го, а увидел свет уже после смерти автора, в 1938 году в Париже. «Бич Божий» – так именовал охваченный страхом Рим неукротимого предводителя гуннов Атиллу. Повествование с первых же минут погружает на�с в особый, чуждый нам, жестокий и в то же время завораживающий мир.
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