Бич Божий. Евгений Замятин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Задуманный Замятиным еще в 1919 году как «Замысел об Атилле», этот роман начал писаться весной 1924-го, а увидел свет уже после смерти автора, в 1938 году в Париже. «Бич Божий» – так именовал охваченный страхом Рим неукротимого предводителя гуннов Атиллу. Повествование с первых же минут погружает на�с в особый, чуждый нам, жестокий и в то же время завораживающий мир.



Бич Божий слушать на видеосервисе Wink.