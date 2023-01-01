Библия. Новый завет (книга, 2020) слушать онлайн

Новый Завет – богословский термин, который, подобно Ветхому Завету, заключает в себе двоякое понятие, означая 1) договор между Богом и человеком и 2) собрание книг, являющихся выражением этого договора. Понятие «Новый Завет» (лат. Novum Testamentum) введено апостолом Павлом в первом и втором посланиях коринфянам. Книги Нового Завета были канонизированы Церковью в разное время, в промежутке между I и IV веками. Евангелие от Матфея Евангелие от Марка Евангелие от Луки Евангелие от Иоанна Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис)



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