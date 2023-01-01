Библия: Новый Завет Современный перевод РБО.
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Библия: Новый Завет Современный перевод РБО.

Библия: Новый Завет Современный перевод РБО. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Религия и духовная литература1279 мин16+

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О книге

Современный перевод Нового Завета основывается на лучших изданиях оригинальных текстов и использует последние достижения библейских научных исследований. Его отличает точная передача смысла Священного Писания в сочетании с ясностью и доступностью изложения. В переводе отражено выразительное своеобразие библейских текстов, относящихся к различным историческим эпохам, литературным жанрам и языковым стилям. Переводчики стремились, используя все богатство русского литературного языка, передать смысловое и стилистическое многообразие Священного Писания

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Жанр
Религия и духовная литература
Время
1279 мин / 21:19

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