B.F.G. Орк. Сергей Савинов,Антон Емельянов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«B.F.G. Орк» – роман Антона Емельянова и Сергея Савинова, жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези, попаданцы, бояръ-аниме, киберпанк. Это мир, где власть делят аристократы и корпорации, а улицы – супергерои и суперзлодеи. Алекс попал в чужой мир, и теперь ему придется искать себе здесь место. Из плюсов: некоторые простые земные бизнес-идеи тут стреляют с хорошей прибылью. От парикмахерской до торгового центра, а потом и до искусственного интеллекта… Из минусов: его сестренка – двухметровый орк, и ей хочется творить дичь. Впрочем, а почему бы и нет? Это история для тех, кому хочется расслабиться и немного выдохнуть. Бобер, поехали! Внимание! Содержит нецензурную брань.



B слушать на видеосервисе Wink.