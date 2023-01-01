Беззаконные края. Борис Громов
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Беззаконные края. Борис Громов

Беззаконные края. Борис Громов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика524 мин16+

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О книге

В мире, пережившем ядерную войну, жизнь «хэдхантера» – наемного охранника и охотника за головами – трудна и опасна, а смерть – жестока и часто мучительна. Сопровождение купеческих караванов, охота на банды грабителей и убийц с Пустошей и розыск беглых преступников – дело хоть и прибыльное, но смертельно рискованное. А цели? Их просто нет. Зарабатываешь, чтобы было на что поесть и докупить патронов, ешь, чтобы были силы зарабатывать. Замкнутый круг. Но все меняется, когда появляется Цель. Именно так, с большой буквы. К тому же что терять охотнику за головами? Жизнь? Но бывший майор СОБРа Александр Татаринов по прозвищу Франт и без того ежедневно, вот уже восемь лет, под смертью ходит. Почему бы не рискнуть ради дела, которое того действительно стоит?..

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Жанр
Фантастика
Время
524 мин / 08:44

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