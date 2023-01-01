Безумцы на королевских престолах. Наталия Басовская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мировая история видела немало неуравновешенных личностей у власти. Нет ничего печальнее и тревожнее опыта, когда судьба целого государства находилась в руках психически нездоровых людей. О таких людях, их жизни и причинах их восхождения на престол рассказывает Басовская Н.И. в своей новой кн�иге. Всего в книге пять «безумцев». В том числе Хуана Безумная, которая много лет возила за собой гроб с мертвым мужем Филиппом, периодически открывая его, а также блаженный царь Федор Иоаннович.



Безумцы на королевских престолах слушать на видеосервисе Wink.