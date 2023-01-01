Безумный Макс. Ротмистр Империи. Михаил Ланцов (книга, 2020) слушать онлайн

Наш человек нигде не пропадет! Попал в прошлое? Не беда… Прогулялся по вражеским тылам и сорвал немцам все планы начала Первой мировой, за что получил новое звание, десяток орденов и большую денежную премию! Правда, довеском к наградам пошли несколько ранений, но «на войне, как на войне», не так ли? Минул год. Наступила весна 1915 года. Подлечившись и хорошенько подготовившись, Максим вновь «выходит на большую дорогу». Только теперь с ним тренированные бойцы отдельного эскадрона, в касках и бронежилетах, на броневиках и самоходных артустановках, с автоматами в руках! Соответственно этому выбраны цели – новый рейд запланирован на максимальную глубину. Сумеет ли Безумный Макс загнать Кайзера под кровать, захватить Рейхсбанк и искупать германских генштабистов в Шпрее? А главное, сможет ли уйти безнаказанно после всех этих художеств?



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