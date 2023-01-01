Безумная звезда. Терри Пратчетт (книга, 1986) слушать онлайн

Сюжет

После падения за Край земли Ринсвинд и Двацветок вновь оказываются на тверди Диска, в волшебном лесу говорящих деревьев, где знакомятся с лепреконами. Но отдохнуть и расслабиться им не удается. К Планете приближается Багровая звезда, способная полностью поглотить Диск. Только таинственное заклинание может спасти маленький кусочек вселенной, но оно находится в голове Ринсвинда и теперь ему самому грозит опасность. Слишком уж много желающих убить незадачливого волшебника и получить доступ к заклинанию, спрятанному внутри его сознания. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Терри Пратчетта: Мрачный жнец К оружию! К оружию! Творцы заклинаний Цвет волшебства Посох и шляпа



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