Безнадежный пациент. Джек Андерсон (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Любовь – это болезнь? И можно ли «излечить» человека от любви с помощью медицины? Этот атмосферный психологический триллер раскрывает природу человеческих чувств, таких как любовь, горе утраты, вина… И показывает, что бывает с теми, кто пытается от них избавиться. Когда его любимая жена внезапно умерла, Артур Мейсон чуть не сошел с ума. Теперь он постоянно думает о самоубийстве. Патологическое горе захватило его с головой, изменило психику, превратило в другого человека. Традиционная психотерапия не помогает. Но существует альтернативная… Доктор Элизабет Коделл – уникальный специалист. Она владеет загадочной клиникой на уединенном острове у берегов Уэльса, где по собственной методике исцеляет самых безнадежных пациентов. В этой клинике строгие правила: здесь может находиться лишь один пациент. Услуги доктора Коделл астрономически дороги, но стоят того. Убежденный близкими, Артур ступает на землю острова, чтобы снова стать самим собой. И не подозревает, что здесь ему придется противостоять не только своему горю… «Завораживающий дебют».– Daily Mail «Оригинальный сюжет, захватывающий с первой страницы».– Sunday Post «Умно, остро, закрученно. Образец психологического триллера».– Сара Мурхэд «Эта прекрасно написанная книга полностью поглощает, окутывает гнетущей атмосферой неумолимо надвигающейся угрозы».– Мартин Уэйтс «Есть порядочно триллеров, которые заставляют лихорадочно листать страницы, но немногие из них не отпускают тебя после того, как прочитана последняя. Джек Андерсон написал роман в той же степени глубокомысленный и человечный, в какой увлекательный и захватывающий. Талант, за развитием которого стоит следить».– Джессика Мур



Безнадежный пациент слушать на видеосервисе Wink.