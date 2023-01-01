Безгрешный маркетинг. Первая книга про inbound-продвижение и бескорыстную любовь к клиентам. Анастасия Мартынова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ваш товар непонятен широкой публике – это не хлеб и не зубная паста, а, например, услуги для бизнеса – продавать его нелегко: раз за разом приходится объяснять клиентам, почему им стоит раскошелиться. Чаще всего компании экономят усилия и делают это шаблонно, а зря. «Неграмотная исходящая реклама ведет компании со сложным продуктом прямиком в маркетинговый ад, где стандартные методы не дают результата, а рекламные бюджеты растут в геометрической прогрессии», – констатирует автор этой книги. Маркетолог Анастасия Мартынова на своем опыте убедилась, что inbound-маркетинг – наилучший из всех возможных, и убедила в этом довольных клиентов. В этой книге она наконец расскажет почти все о том, как компаниям перестать наступать в интернете на одни и те же грабли. Добро пожаловать в безгрешный или inbound-маркетинг!



Безгрешный маркетинг слушать на видеосервисе Wink.