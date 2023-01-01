Без семьи. Гектор Мало (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Повесть Гектора Мало «Без семьи» считается одним из его лучших произведений, она является во Франции классической детской книгой, по которой в школах изучают родной язык. Герои повести привлекают живостью, смелостью и добротой, жизнь простых людей Франции показана достоверно, сюжеты увлекат�ельны. Это повесть о жизни и злоключениях мальчика-подкидыша Реми, после долгих скитаний наконец обретающего семью. Бродячая жизнь многому научила ребенка, а дружба и поддержка тех, с кем свела его судьба, помогла перенести все испытания.



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