Без семьи. Гектор Мало
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Без семьи. Гектор Мало

Без семьи. Гектор Мало (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детская литература979 мин12+

Сюжет

Повесть Гектора Мало «Без семьи» считается одним из его лучших произведений, она является во Франции классической детской книгой, по которой в школах изучают родной язык. Герои повести привлекают живостью, смелостью и добротой, жизнь простых людей Франции показана достоверно, сюжеты увлекательны. Это повесть о жизни и злоключениях мальчика-подкидыша Реми, после долгих скитаний наконец обретающего семью. Бродячая жизнь многому научила ребенка, а дружба и поддержка тех, с кем свела его судьба, помогла перенести все испытания.

Без семьи слушать на видеосервисе Wink.

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