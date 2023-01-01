Без подводных камней. Мария Воронова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Судье Ирине Поляковой наконец поручают простое дело – бывшая жена известного драматурга Ветрова в состоянии аффекта убила его нынешнюю супругу, молодую актрису Веронику Павлову. Психиатрическая экспертиза признала женщину невменяемой, суду нужно всего лишь направить ее на принудительное �лечение. Сомнений нет – улики красноречивы, а родственники и коллеги свидетельствуют, что странности в поведении Валерии Михайловны наблюдались давно. И только неугомонная Гортензия Андреевна задается вопросом – а с какой целью Вероника хотела встретиться с Валерией Михайловной?



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