Без бирж! Как писать статьи и зарабатывать на них деньги. Даниил Шардаков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

От автора бестселлера «Копирайтинг с нуля». Даниил Шардаков – опытный копирайтер и интернет-маркетолог, автор популярных курсов по написанию коммерческих текстов и статей. Его первая книга «Копирайтинг с нуля», в которой описаны все нюансы работы с текстами, начиная от определения целевой аудитории и заканчивая успешным написанием материала, мгновенно стала бестселлером. Где и как монетизировать свои статьи? Как определить, за какие материалы клиенты готовы платить больше всего? Как продвигать статьи в интернете? Как начать зарабатывать без посредников? Новая аудиокнига Даниила Шардакова, посвященная заработку в интернете с помощью статей, отвечает на эти и другие важные вопросы, помогая выстроить полноценный рабочий процесс с нуля, от написания контент-плана и заканчивая выбором площадки для публикации материала. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



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