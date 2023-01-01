Без антидепрессантов! Избавься от стресса, тревоги и паники. «Включай» отличное настроение. Павел Федоренко,Илья Качай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Быстро. Просто. Эффективно. Вы получите ключи к отличному настроению и счастливой жизни. Страдаете от грусти, тоски и уныния? Чувствуете усталость и слабость? Ощущаете повышенную тревожность и раздражительность? Не можете не думать о прошлом? Считаете себя никчемным неудачником? Мучаетесь от �бессонницы и навязчивых состояний? Эта аудиокнига – пошаговое руководство по избавлению от депрессии, тревоги, тоски и уныния. Без антидепрессантов, сеансов у психотерапевтов, постоянной самокритики и мыслительной жвачки. Быстро. Просто. Эффективно. Вы получите ключи к отличному настроению и счастливой жизни.



Без антидепрессантов! Избавься от стресса, тревоги и паники слушать на видеосервисе Wink.