Бесы (сокращенный пересказ). Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В романе «Бесы» со всей мощью и глубиной раскрылся гений Ф. М. Достоевского как писателя-провидца. Название романа символично. В политической, социальной и нравственной жизни России назревали бури и трагедии небывалой силы. Как никогда велик соблазн построения рая без Бога, всеобщего счастья �без устаревших нравственных императивов… Душа человеческая разворачивается перед нами ареной борьбы Добра и Зла как двух мировых порядков. Но под силу ли ей вынести эту титаническую борьбу?..



Бесы (сокращенный пересказ) слушать на видеосервисе Wink.