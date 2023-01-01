Бесы. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В настоящее издание включена глава «У Тихона», запрещенная цензурой (1873) и не попавшая в канонический текст произведения. Между тем эта глава мыслилась Достоевским как композиционный и идейный центр «Бесов». Она прекрасно вписывается в структуру романа, придает ему целостность, органична с т�очки зрения интеллектуального, психологического и экзистенциального развития образа главного героя.



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