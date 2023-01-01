Бестелесные. Книга 1. Григорий Мокеев (книга, 2020) слушать онлайн

Амадео родился в очень странном мире. Здесь все вроде бы как у нас, но по какой-то непонятной причине у людей в подростковом возрасте душа отделяется от тела. Улетает в рай или ад, коротать вечность. Телесные оболочки остаются на Земле, бродят бессмысленно по свету либо прислуживают могущественны�м священникам, выполняя лишь простейшие действия, заученные в детстве. Никто не может объяснить Амадео, почему так происходит, да юноше, честно говоря, и не до поисков ответов на жизненно важные вопросы. Его душа задержалась в теле дольше обычного, до 18 лет, поэтому никакого рая уже не светит. Остается одно направление – ад! Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань!



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