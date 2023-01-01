Бессмертный полк. Сборник рассказов. Андрей Платонов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По всем известному военному плану «Барбаросса», утвержденному Гитлером еще в конце 1940 года, война фашисткой Германии против Советского Союза должна была быть молниеносной, сосредоточиться лишь на трех стратегических направлениях и закончиться в течение одного-двух месяцев. На тот момент гитлеровское командование и представить себе не могло, какое яростное сопротивление встретят фашистские войска на русской земле. Героизм советских воинов и самоотверженность тружеников тыла не позволили воплотиться в жизнь планам немецких захватчиков. Свой вклад в дело общей победы внес и Андрей Платонович Платонов, который в ноябре 1942 года в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» ушел на фронт, где не только выполнял свои обязанности военкора, но и участвовал в одних из самых страшных и кровопролитных боях под Ржевом и на Курской дуге. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия военных рассказов писателя, написанные им буквально на месте описываемых событий.



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