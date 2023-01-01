Бессмертный палач императора. Константин Муравьев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ученые Империи Аграф почти закончили экспериментировать с нейросетями и живыми организмами. Единственным звеном, которого не хватало для завершения опыта, были разумные существа. Конечно, конвенцией Объединeнных Миров и Советом Содружества категорически запрещено что-либо подобное. Но ведь можно использовать гуманоидов с планеты на задворках вселенной! Как удачно, что военные обнаружили червоточину, ведущую к их солнечной системе. Корабль с учеными, замаскированный под пиратский, отправляется за разумным материалом для своих исследований. Именно так обычный студент с Земли оказался на космическом корабле в боксе с надписью «Технарь – 2МК». Его ждала незавидная участь – около сотни подопытных до него умерли в страшных мучениях. Но на этот раз завершить эксперимент ученым не удалось – они гибнут в результате нападения на корабль. Землянин, выживший в этой потасовке, получил позывной «Технарь». Его отправляют в сектор Сол на Научно-исследовательскую станцию младшим техником. Теперь ему предстоит доказать, что он не просто дикарь с мусорной планетки. Он настоящий человек, способный перевернуть вселенную с ног на голову.



Бессмертный палач императора слушать на видеосервисе Wink.