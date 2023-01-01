Беспокойство. Аркадий и Борис Стругацкие
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Беспокойство. Аркадий и Борис Стругацкие

Беспокойство. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1965) слушать онлайн

1965, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика265 мин12+
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Сюжет

В аудиокнигу включена повесть братьев Стругацких «Беспокойство» – первый вариант развития сюжета, реализованного позднее в «Улитке на склоне». Повесть была написана в 1965 году как часть цикла о Мире Полудня, с уже знакомыми читателю героями: Леонидом Горбовским, Атосом-Сидоровым, Полем Гнедых.

Беспокойство слушать на видеосервисе Wink.

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