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Беспокойство. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 1965) слушать онлайн
1965, Аудиокнига
Русская литература, Фантастика265 мин12+
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Сюжет
В аудиокнигу включена повесть братьев Стругацких «Беспокойство» – первый вариант развития сюжета, реализованного позднее в «Улитке на склоне». Повесть была написана в 1965 году как часть цикла о Мире Полудня, с уже знакомыми читателю героями: Леонидом Горбовским, Атосом-Сидоровым, Полем Гнеды�х.
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