Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством. Кэй Джеймисон
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Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством. Кэй Джеймисон

Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством. Кэй Джеймисон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Психология333 мин12+
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Сюжет

Это откровенный рассказ о жизни человека с биполярным расстройством. Жизни, в которой есть невероятные эмоциональные вершины – и такие же невероятные спады. Жизни, в которой чувства остры до предела, а неудачи приводят к черным депрессиям. Кей Джеймисон испытала все это на себе – депрессии, мании, попытку самоубийства. Будучи психиатром, она посвятила себя изучению аффективных расстройств в целом и биполярному расстройству в частности.

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