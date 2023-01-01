WinkАудиокнигиБеспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством. Кэй Джеймисон
Беспокойный ум. Моя победа над биполярным расстройством. Кэй Джеймисон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Психология333 мин12+
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Сюжет
Это откровенный рассказ о жизни человека с биполярным расстройством. Жизни, в которой есть невероятные эмоциональные вершины – и такие же невероятные спады. Жизни, в которой чувства остры до предела, а неудачи приводят к черным депрессиям. Кей Джеймисон испытала все это на себе – депрессии, м�ании, попытку самоубийства. Будучи психиатром, она посвятила себя изучению аффективных расстройств в целом и биполярному расстройству в частности.
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