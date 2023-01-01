WinkАудиокнигиБеспокойный талант. Уильям Уайлер. Елена Мищенко,Александр Штейнберг
Беспокойный талант. Уильям Уайлер. Елена Мищенко,Александр Штейнберг (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары130 мин16+
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Сюжет
Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. Эта книга об Уильяме Уайлере (1902-1981), одном из самых успешных режиссеров в истории Голливуда. Он 12 раз номинировался на прем�ию «Оскар». Уайлер также известен как режиссер эпического фильма-гиганта «Бен-Гур», удостоенного 11 наградами «Оскар». Фильм Уайлера «Римские каникулы» завоевал любовь и признание зрителей во всем мире.
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