Бесплодные земли. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Роман непревзойденного «Короля ужасов» из цикла «Темная башня». Стивен Кинг… «Король ужасов»? Да. Непревзойденный мастер проникновения в самые тайные, самые страшные, самые мрачные уголки человеческой души? Да! Жестокий, яростный и агрессивный эстет тьмы, чьи книги пугают и восхищают, возмущ�ают – и все-таки привлекают? О да! …Каждый из нас – лишь человек, стоящий над черной, адовой бездной собственных страхов. И только Стивен Кинг – великий Стивен Кинг!



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