Берсерк забытого клана. Врата войны. Алекс Нагорный,Юрий Москаленко (книга, 2020) слушать онлайн

Время, когда Феликс попал сюда, осталось в далеком прошлом. Жизнь в том мире подернулась пеленой памяти, растворившись без остатка. В новой вселенной Феликс освоился достаточно быстро и даже успел наворотить дел – с демонами поборолся, выполнил пару опаснейших поручений, открыл запрещенный портал при ненужных свидетелях. Даже обзавелся зазнобой. Но главное, чего так хотелось Феликсу, сделать так и не получалось. Найти дорогу домой. После того, как он попал в конвой каравана магических артефактов, сомнений не было – доберется до Захребетья и найдет все ответы. Но и тут не обошлось без приключений. Едва выбравшись из огня, герой попал в такое полымя, что и не передать. Назревает война, Император Руссии объявляет мобилизацию Рунных Магов. Для Феликса это значит только одно – возвращение домой откладывается, ведь здесь, в параллельном мире, его ждет еще не один подвиг!



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