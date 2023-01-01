Берсерк забытого клана. Обратная сторона Войны. Алекс Нагорный,Юрий Москаленко (книга, 2020) слушать онлайн

Бояръ-аниме. Вехи параллельной России… Продолжение истории о жизни и приключениях нашего современника, в параллельном или перпендикулярном мире. Любовные интриги заставляют героя действовать вопреки своим желаниям и воле. Война набирает обороты, но у каждой медали две стороны. Как и две противоборствующие стороны. А что делать, если есть третья сторона конфликта? Может эта монета встала ребром? Одна из загадок не даeт покоя Герою. Мифические предметы Рюрика Мирного, Держава и Скипетр Души Владыки Захребетья завладевают его воображением. Феликс понимает, что не сможет отвертеться от их поисков. Да и интриги двора достают его в далeком и холодном краю, внося в жизнь боевого мага ощутимые корректировки.



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