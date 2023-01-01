Берсерк забытого клана. Маги Аномалии Разлома. Алекс Нагорный,Юрий Москаленко (книга, 2020) слушать онлайн

Бояръ-аниме. Вехи параллельной России… Продолжение истории жизни и приключений нашего современника, Феликса, в параллельном или перпендикулярном мире Великой Руссии Магов. Любовные интриги порой оказывают влияние не только на рядовых аристократов, но и на магов, служащих в рядах имперской армии. И в особенности, когда основной объект этих интриг, ничего не подозревает о их существовании. Феликс именно такой. Однако служба в холодном Порубежье идeт своим чередом. Загадки продолжают появляться с завидной регулярностью. Хорошо ещe то, что Феликс с друзьями умудряется вовремя находить ответы на некоторые из них. Но количество секретов холодного края так и не убавляется… Встреча с новой опасностью навсегда меняет жизнь Феликса. А может теперь он и есть Берсерк Захребетья?



Берсерк забытого клана слушать на видеосервисе Wink.