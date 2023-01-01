Беременна по обмену. Часть 2. Наталья Мамлеева
Wink
Аудиокниги
Беременна по обмену. Часть 2. Наталья Мамлеева

Беременна по обмену. Часть 2. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика388 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Беременна по обмену – 2. Между Светом и Тьмой», вторую в серии «Беременна по обмену». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Его глаза – сам лед, но я видела там эмоции. Видела, каким он может быть настоящим. Эта мысль теперь не отпускает меня, хочется пробиться под корку льда, растопить сердце Повелителя Света. Но даст ли он эту возможность мне – иномирянке без магии, суженой правителя Фарахейма? Или, быть может, намного легче смириться с обстоятельствами и полюбить того, кто предназначен судьбой?

Беременна по обмену слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Фантастика
Время
388 мин / 06:28

Рейтинг