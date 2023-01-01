Беременна по обмену. Часть 2. Наталья Мамлеева (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной современной писательницы Натальи Мамлеевой – «Беременна по обмену – 2. Между Светом и Тьмой», вторую в серии «Беременна по обмену». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Его глаза – сам лед, но я видела там эмоц�ии. Видела, каким он может быть настоящим. Эта мысль теперь не отпускает меня, хочется пробиться под корку льда, растопить сердце Повелителя Света. Но даст ли он эту возможность мне – иномирянке без магии, суженой правителя Фарахейма? Или, быть может, намного легче смириться с обстоятельствами и полюбить того, кто предназначен судьбой?



Беременна по обмену слушать на видеосервисе Wink.