Беременна от олигарха. Лана Пиратова,Марианна Кисс (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Лея – простая девушка, мечтающая лишь о том, чтобы окончить университет и найти нормальную работу. Денег не хватает и она находит подработку в ночном клубе. Но однажды судьба сводит ее со взрослым мужчиной, который не привык к отказам и всегда получает то, что хочет. Одна случайная встреча круто меняет жизни обоих. Из связывают чувства. Но способны ли они противостоять всему, что приготовила для них судьба? Слишком много поставлено на кон и слишком многое можно потерять. Допустив всего лишь одну ошибку. Это история любви властного взрослого мужчины и обычной девушки. Будут: сильные чувства, беременная героиня и борьба за любовь. Содержит нецензурную брань.



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