Беовульф. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Слушайте, добрые люди, старинную повесть, древнюю сагу о Беовульфе…» Кровавые битвы и великие подвиги, заклятье курганных сокровищ и чудовищные монстры, преданные друзья и подлые враги – в героической саге о величайшем воителе англосаксонских племен, великом конунге Беовульфе. Он фантастически силен и непобедим, он благороден и справедлив, его слово – слово чести. И пусть против него ополчаются силы тьмы – Беовульф одолеет их в честной битве. «Воистину, нет среди смертных воителя, равного в силе тебе, Беовульф достославный!»



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