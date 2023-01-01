Бен-Гур. Льюис Уоллес (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Бен-Гур" Уоллеса Льюиса – жемчужина исторической литературы позапрошлого века. Но роман этот не только не устарел, но, напротив, с годами приобретает все новых и новых почитателей. Поскольку темы романа необычайно актуальны и поныне, а стиль автора подобен бешеной гонке колесниц в одной из сцен. Незабываема атмосфера древнего Рима, на фоне которой благородный Бен-Гур – подобно Иисусу Навину или Самсону со страниц Библии, оказывается жертвой низкого предательства, но остается несгибаемым и рвется на помощь вновь обретенному идеалу.



Бен-Гур слушать на видеосервисе Wink.