Белый Волк. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сбылась мечта мастера исторического фехтования и большого любителя всего средневекового Николая Переляка, или как он сам себя называет на новый лад – Ульфа Черноголового.. Он – в девятом веке. И он – викинг из команды славного ярла Хререка-Сокола. Впереди – великий поход во Францию, но сначала надо перезимовать на датском острове Роскилле, владении самого сильного и жестокого из норманнских конунгов – Рагнара Лотброка. Те, кто думает, что зимовка в компании датских викингов – это непрерывный пир с друзьями-воинами и веселыми девчонками, не совсем прав. Еще есть бодрые кровавые праздники в честь местных богов и развеселые норманнские игры, из которых не каждому удается выйти целым и невредимым. А также безбашенные берсерки, агрессивные соседи и красавицы датчанки, которых не стоит трогать руками без разрешения, чтобы не остаться без рук. Словом, скучно не будет. Ни герою, ни читателю. Данная книга является продолжением приключений Ульфа Черноголового, с которым читатель познакомился в книге Александра Мазина «Викинг».



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