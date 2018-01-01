Белый тигр. Владимир Василенко (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного популярного российского писателя-фантаста, работающего в жанре LinRPG, Владимира Василенко «Белый тигр», четвертую в серии «Стальные псы». Заснеженные просторы Фроствальда лишь на первый взгляд кажутся безжизненными. Его леса и горы таят множество секретов, а местные обитатели опасны и очень не любят чужаков. Здесь водятся могучие мамонты, смертоносные саблезубы, орды фростлингов и кровожадные волки с подозрительно умными глазами. В предгорьях Ледяного хребта устроили свои логова свирепые северные Банды. И даже сама природа противится тому, чтобы в эту локацию совались игроки. Фроствальд встречает гостей лютыми морозами, пронизывающими ветрами и непроходимыми мрачными чащами. Однако именно сюда Мангуста приводят его поиски Джанджи Хэ, великого мастера артефактов. Да и у Стальных псов на этот регион свои планы. Аудиокнига озвучена популярным артистом и известным актером дубляжа Олегом Новиковым, на чьем счету более 38 ролей в фильмах (в том числе «Интерны», «Филфак», «СашаТаня», «Склифософский» дублирование в более, чем 150 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Тихоокеанский рубеж 2» (2018), «Игра престолов», «Лига справедливости» (2017), «Инферно» (2016), «Варкрафт» (2016), «Марсианин» (2015), «Риддик» (2013), «Стартрек: Возмездие» (2013). ©



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