Белый Крым. Яков Слащев-Крымский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Имя выдающегося представителя белого движения Якова Александровича Слащова-Крымского несомненно могло бы стоять в ряду знаменитых русских военачальников. Но неординарная судьба и непростое время, в которое ему пришлось проявить свой полководческий талант, сыграли с ним злую шутку: слишком многие ненавидели его за жестокие способы наведения порядка среди бушевавшего хаоса гражданской войны. А еще многим генерал Слащов был неугоден, ведь он не раз добивался того, что другие считали невозможным. Его воспоминания – уникальный источник сведений о гражданской войне, русских солдатах и офицерах того времени и о последнем бастионе белого движения.



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