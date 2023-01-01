Белый Клык (спектакль). Джек Лондон
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Белый Клык (спектакль). Джек Лондон

Белый Клык (спектакль). Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

8.32020, Аудиокнига
Классика, Детская литература149 мин6+

Сюжет

Отец Белого Клыка – волк, мать – наполовину волчица, наполовину собака. Он вскоре постигает «закон добычи»: ешь – или съедят тебя самого. Мир вокруг суров и жесток, и у Белого Клыка нет на этот счет никаких иллюзий. Преданность человеку становится для него законом, и из родившегося на воле волчонка получается собака, в которой много волчьего, и все же это собака, а не волк. Эта повесть Дж. Лондона множество раз экранизировалась, и по праву считается одним из лучших в мировой литературе произведений о животных.

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